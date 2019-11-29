Yıllar önce efsane dizide oynamış Esra Erol'un eski halini gören şaştı kaldı

Seneler önce yayımlanan efsane dizi Çemberimde Gül Oya dizisinde figüran olarak yer alan başarılı sunucu Esra Erol'un dizideki hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. İlk bölümü 2004 yılında yayımlanan dizinin güçlü oyuncu kadrosu, diziyi unutulmaz kılmıştı. O kadroda figüran olarak ise Esra Erol da yer almış.