|
Yıllar önce boşanmışlardı! Zehra Çilingiroğlu sosyal medyadan paylaştı

Oyuncu-şarkıcı Hülya Avşar, 2005 yılında boşandığı futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ve bu evlilikten dünyaya gelen kızı Zehra ile bir araya geldi.

Yıllar önce boşanmışlardı! Zehra Çilingiroğlu sosyal medyadan paylaştı - Resim: 1

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu 1997 yılında nikâh masasına oturmuştu. 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelen çift, Çilingiroğlu'nun eşini Feraye Tanyolaç'la aldatması nedeniyle 2005'te yollarını ayırmıştı.

Yıllar önce boşanmışlardı! Zehra Çilingiroğlu sosyal medyadan paylaştı - Resim: 2

2009'da Tanyolaç'la dünya evine giren ve Hüseyin Kaya adını verdikleri bir oğlu olan Çilingiroğlu, 2014'te ikinci kez boşanmıştı.

Yıllar önce boşanmışlardı! Zehra Çilingiroğlu sosyal medyadan paylaştı - Resim: 3

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu önceki akşam kızları Zehra ile İstinye'deki bir restoranda yemek yedi.

Yıllar önce boşanmışlardı! Zehra Çilingiroğlu sosyal medyadan paylaştı - Resim: 4

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Zehra, annesi ve babasının yemek masasındaki samimi bir pozunu sosyal medyada paylaştı.

