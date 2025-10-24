Yıllar önce boşanmışlardı! Zehra Çilingiroğlu sosyal medyadan paylaştı
Oyuncu-şarkıcı Hülya Avşar, 2005 yılında boşandığı futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ve bu evlilikten dünyaya gelen kızı Zehra ile bir araya geldi.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu 1997 yılında nikâh masasına oturmuştu. 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelen çift, Çilingiroğlu'nun eşini Feraye Tanyolaç'la aldatması nedeniyle 2005'te yollarını ayırmıştı.
2009'da Tanyolaç'la dünya evine giren ve Hüseyin Kaya adını verdikleri bir oğlu olan Çilingiroğlu, 2014'te ikinci kez boşanmıştı.
BİRLİKTE YEMEK YEDİLER
Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu önceki akşam kızları Zehra ile İstinye'deki bir restoranda yemek yedi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Zehra, annesi ve babasının yemek masasındaki samimi bir pozunu sosyal medyada paylaştı.