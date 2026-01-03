Yılın ilk müjdesi KOBİ'lere: 2 milyon TL'ye kadar destek

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği’ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026’da daha fazla girişimciyi üretime, yeniliğe kazandırmayı hedeflendiklerini belirterek, KOSGEB eliyle girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağını müjdeledi.

İMALAT, BİLİŞİM, BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Program kapsamında 2 milyon TL’ye kadar destek sağlandığını ifade eden Bakan Kacır, şunları kaydetti:

Girişimcilerimize 2 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz. KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz.

TOPLAM 2,4 MİLYAR TL

2025 yılında 1.699 proje için 2,4 milyar TL destekleme kararı aldık. 2026’da daha fazla girişimcimizi üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bugün başlayan başvurular, 31 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.