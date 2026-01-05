BIST 11.564
DOLAR 43,05
EURO 50,34
ALTIN 6.118,91
HABER /  GÜNCEL

Yılın ilk kabinesi toplanıyor: İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2026 yılının ilk kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi 2025 yılının son enflasyon rakamları, ekonomik refahı sağlamada atılacak adımlar, ABD'nin Venezuela müdahalesi ve Gazze başta olmak üzere dış meseleler olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yılın ilk kabine toplantısını yapmak üzere Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Gündemin ana konusu bugün açıklanacak 2025 yılının son enflasyon rakamları başta olmak üzere ülke gündemi ve dış politika odaklı konular ele alınacak.

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin 10 Mart mutabakatı için verilen sürenin dolmasıyla atılacak adımlar, Gazze'deki ateşkes süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'nin Venezuela'ya müdahalesiyle gelişen durumlar görüşülecek.

EKONOMİK GELİŞMELER

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon verisinde olacak. Kabinenin de ana gündemlerinden biri 2025 yılındaki enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, fiyat istikrarı, gıda ve kira fiyatlarındaki gelişmeler ile bu yıl vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik alınması gereken yeni tedbirler de olacak.

