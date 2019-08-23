Yılın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson parasını nasıl harcıyor! İşte bilmediklerimiz

Brad Pitt'i geçti

Dwayne Johnson ya da diğer bilinen adıyla The Rock, 2016'ın ardından bu yılın da en çok kazanan erkek oyuncusu oldu. Forbes’e göre 47 yaşındaki ABD’li oyuncu, yıllık 89,4 milyon dolarlık geliriyle Downey Jr. (66 milyon dolar) ve Chris Hemsworth'ü (76,4 milyon dolar) geride bırakarak zirveye yerleşti.