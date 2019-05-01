Yılın aşk bombası: Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Yılın aşk bombası: Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Şarkıcı Hadise'nin dün merhume Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Fakat çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı Hadise'nin gönlünü sunucu Erhan Çelik'e kaptırdığı ortaya çıktı.

Yılın aşk bombası: Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı - Sayfa 1

Hadise, yer aldığı projelerden çok şu sıralar özel hayatıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Sık sık sosyal medya sayfasından cesur paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Hadise’nin dün ismi iş insanı Murat Gezer’le aşk iddiasına karıştı. 

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Yılın aşk bombası: Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı - Sayfa 2

 Çıkan bu iddianın ardından Hadise’nin menajeri açıklama yaparak aşk haberlerini yalanladı.

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Yılın aşk bombası: Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı - Sayfa 3
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Yılın aşk bombası: Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı - Sayfa 4

Çiftin gözlerden uzak bir şekilde İstinye’de bulunan bir sitede görüştüğü iddia edildi.

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