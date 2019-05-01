Yılın aşk bombası: Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı
Şarkıcı Hadise'nin dün merhume Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Fakat çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı Hadise'nin gönlünü sunucu Erhan Çelik'e kaptırdığı ortaya çıktı.
Hadise, yer aldığı projelerden çok şu sıralar özel hayatıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Sık sık sosyal medya sayfasından cesur paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Hadise’nin dün ismi iş insanı Murat Gezer’le aşk iddiasına karıştı.
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Çıkan bu iddianın ardından Hadise’nin menajeri açıklama yaparak aşk haberlerini yalanladı.
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Çiftin gözlerden uzak bir şekilde İstinye’de bulunan bir sitede görüştüğü iddia edildi.
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