Yıldız Tilbe'nin yeni mesleği herkesi şaşırttı bakın artık ne ile uğraşacak
Yanlışlıkla konserlerinden alacağı ücret listesini paylaşan Yıldız Tilbe, ticarete atılmaya karar verdi, bakın artık ne iş yapacak.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı üzerinden yanlışlıkla konserlerinden kazanacağı ücretlerin yazıldığı olduğu kağıdı paylaşan Yıldız Tilbe'nin 8 ayda 4,5 milyon TL kazanacağı ifşa olmuştu.
Sene içerisinde en çok konser veren sanatçılardan biri olan Tilbe, şarkıcılığın yanı sıra ticarete atılma kararı aldı. Konserlerinden kazandığı parayla zeytin ağaçları alan Tilbe'nin yatırım amaçlı Ayvalık'ta bulunan ve içinde 500 zeytin ağacının olduğu bir arsa satın aldığı ortaya çıktı.
Doğal yaşama önem verdiğini her fırsatta dile getiren Yıldız Tilbe'nin yetiştirdiği zeytinlerle kendi adıyla markasını yaratarak yağ üretip satacağı konuşuluyor.
Ayrıca yeni üretimi için gerekli prosedürleri araştıran Tilbe’nin, yeni işi için bir hayli heyecanlı olduğu öğrenildi.