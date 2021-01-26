Yıldız Tilbe'nin son halini gören hayranları isyanı bastı! 'Seni böyle görmemeliydik'
Yıldız Tilbe, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde kameraların objektifine takıldı. Son halini gören hayranları isyan etti.
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde 'Peşindeyim Koşa Koşa' şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçti. Tilbe, Maslak'ta bir stüdyoda çekilen, 15 saat süren çekimler esnasında iki farklı kıyafet giydi.
İki kıyafet için 50 bin TL'yi gözden çıkaran Yıldız Tilbe, adeta göz kamaştırdı. Şarkıcının saç modelinden ayakkabılarına kadar stili tam not aldı. Fakat son halini gören hayranları, o halini arar oldu.
Yıldız Tilbe, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşı ve menajeri Haluk Şentürk ile birlikte alışverişe çıkan Yıldız Tilbe'nin makyajsız oluşu, saçları ve kıyafet tercihi sevenlerini şaşırttı.
Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim'' diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.