Yıldız Tilbe'nin olay yaratan 'seks' sözleri! Aşkın tanımını işte böyle yaptı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe önceki gün UçanKuş TV’de yayınlanan 'Lerzan’la Çok Mutlu' programına konuk oldu. Kendisiyle ilgili birçok soruya yanıt veren Tilbe'nin günümüz aşkları hakkındaki ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. Aşkın tanımını yapan Tilbe, aşık olmayı düşünüyor mu? Bakın nasıl yanıt verdi.