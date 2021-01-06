Yıldız Tilbe'nin olay yaratan 'seks' sözleri! Aşkın tanımını işte böyle yaptı
Yıldız Tilbe, katıldığı bir programda çok konuşulacak sözlere imza attı. Tilbe, 'seksin adını aşk koydular' diyerek isyan etti.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe önceki gün UçanKuş TV’de yayınlanan 'Lerzan’la Çok Mutlu' programına konuk oldu. Kendisiyle ilgili birçok soruya yanıt veren Tilbe'nin günümüz aşkları hakkındaki ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. Aşkın tanımını yapan Tilbe, aşık olmayı düşünüyor mu? Bakın nasıl yanıt verdi.
Hürriyet'in aktardığına göre özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatan Tilbe, programda çocukluğuna kadar inerek, "Kendimi bildim bileli hep şarkı söyledim. Rahmetli babam, inancından dolayı kızardı. Babam, saçımdan tutar düğünlerden eve getirirdi." dedi.
"Babam, 'Bu beni rezil ediyor’ derdi"
Tilbe, "Bir yürürdüm, bütün Gültepe, Mersinpınar kahveleri dışarı çıkardı. Babam da kahvenin içinde olurdu. Ardından dışarı çıkıp ben önde, o arkada kovalardı. Hemen kendimi odama kilitlerdim. Annem ‘Ne olmuş’ der, babamsa ‘Bu beni rezil ediyor’ derdi." diye konuştu.
"Fıstık gibiydim"
Tilbe sonrasında 'Güzeldim, fıstık gibiydim. Ben hayatta hiçbir şeyi doya doya yapmadım, şarkı söylemek hariç. Fakat babam çok iyi bir insandı." şeklinde konuştu.