Yıldız Tilbe'den yönetmen çıkışı! "Hayatımı çekecek yönetmen yok"
Başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe hayatına ilişkin yaptığı açıklamalar ile gündeme geliyor. Gençlik yıllarının zor olduğundan bahseden ünlü isim hayatı film olursa kimin canlandırmasını istediğini açıkladı.
Yıllardır hayatının filme ya da kitaba dönüşmesi fikrine mesafeli duran Yıldız Tilbe, bu konudaki tavrını bir kez daha açık açık ortaya koydu. Ünlü sanatçı, kendisine yöneltilen “Hayatınızı yazmayı hiç düşündünüz mü?” sorusuna verdiği yanıtla yeniden gündeme geldi. Daha önce de benzer bir konuda oldukça net konuşan Tilbe, “Hayatım film olmasın. Yaşarken kimse anlamadı, öldükten sonra hiç anlamı olmaz. Yasaklıyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.
Arabesk müziğin kendine has sesi, tarzı ve sahnedeki enerjisiyle yıllardır konuşulan Yıldız Tilbe, sadece şarkılarıyla değil, dobra çıkışlarıyla da magazin dünyasının en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Ünlü sanatçı son dönemde katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekmişti. Tilbe, ailesinden bahsederken 6 kardeşin en küçüğü olduğunu söyledi ve çocukluğunda yaşadığı ağır bir kazayı da tüm samimiyetiyle anlattı.
“Küçükken beni gören herkes ‘ne kadar güzel çocuk’ derdi. Bir gün misafir geldi, ‘ay bu kız ne kadar güzel’ derken ben de küçüğüm ya… Gaz ocağında kaynayan çayı üstüme çekmişim. Yanmışım. 6 ay hastanede yatmışım. Kardeşlerim ziyarete gelince beni tanıyamamış. Doktorlar ‘yaşayamaz’ demiş ama yaşamışım.”
Bu olayın kendisinde derin bir iz bıraktığını belirten Tilbe, nazara olan inancını da şu sözlerle anlattı:
“Bu yüzden nazara çok inanırım. Üzerimde hep çörek otu taşırım. Çörek otu taşıyana nazar değmez derler.”
Ünlü şarkıcı, yaşadığı kazanın etkilerinin sadece izlerle sınırlı kalmadığını da dile getirdi. 59 yaşındaki Tilbe, sağ kulağıyla ilgili dikkat çeken bir bilgi vererek şunları söyledi:
“Üzerime çay döküldükten sonra sağ kulağımı kaybettim. Duymuyor.”