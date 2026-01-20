Yıldız Tilbe'den yönetmen çıkışı! "Hayatımı çekecek yönetmen yok"

Arabesk müziğin kendine has sesi, tarzı ve sahnedeki enerjisiyle yıllardır konuşulan Yıldız Tilbe, sadece şarkılarıyla değil, dobra çıkışlarıyla da magazin dünyasının en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Ünlü sanatçı son dönemde katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekmişti. Tilbe, ailesinden bahsederken 6 kardeşin en küçüğü olduğunu söyledi ve çocukluğunda yaşadığı ağır bir kazayı da tüm samimiyetiyle anlattı.

“Küçükken beni gören herkes ‘ne kadar güzel çocuk’ derdi. Bir gün misafir geldi, ‘ay bu kız ne kadar güzel’ derken ben de küçüğüm ya… Gaz ocağında kaynayan çayı üstüme çekmişim. Yanmışım. 6 ay hastanede yatmışım. Kardeşlerim ziyarete gelince beni tanıyamamış. Doktorlar ‘yaşayamaz’ demiş ama yaşamışım.”