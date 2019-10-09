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Yıldız Tilbe'den Trump'a sert tepki: Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa ambargo uygulayalım

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ABD Başkanı Donald Trump'un Türkiye'nin olası Suriye harekatı öncesi ülkemiz hakkında sarf ettiği küstah sözler için sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Türkiye'nin olası Suriye harekatına karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkemize yönelik küstah açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

''Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa, biz ambargo uygulayalım''
Yıldız Tilbe, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa, biz ambargo uygulayalım. Üslerini kapatalım sebze, meyve hiçbir şey vermeyelim. Tohumları başını yesin almayalım, mallarını ithal etmeyelim. Ekelim, biçelim hiç birine ihtiyacımız yok. Savaş olmasın Allah göstermesin, olursa herkesten önce cepheye ben giderim. Fakat olmasın, kötü barış en iyi savaştan iyidir.

''Bu vatanda şu veya bu şekilde gözü olanları Allah perişan etsin''
Savaş istemiyorum her insan gibi o kadar. Başka bir şey yok. Allah bu günlerimizi aratmasın. Gençlerimiz ölmesin. Bu vatanda şu veya bu şekilde gözü olanları Allah perişan etsin. Adı ne olursa olsun nereli olursa kahrolsunlar. O kadar...

''Bombalar patlamasın''
Allah ülkemize ve içindekilere zeval vermesin. Bombalar patlamasın savaş uçakları geçmesin üstümüzden, Bunu dilerim. Allah amerikanın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin dünya kurtulsun. Amin''

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