Yıldız Tilbe'den Gazze'ye büyük yardım! İki çadır kent için 13 milyon TL bağış yaptı

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'de evsiz kalan Filistinli aileler için büyük bir yardım operasyonu başlattı. Kudüs Gönüllüleri Derneği ile iş birliği yapan Tilbe, bölgeye toplam 200 çadırdan oluşan iki tam teşekküllü çadır kent kuracak. Tilbe'nin çadırkentinin 300 bin dolara yani yaklaşık 13 milyon TL'ye mal olması bekleniyor.