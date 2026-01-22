Yıldız Tilbe'den Gazze'ye büyük yardım! İki çadır kent için 13 milyon TL bağış yaptı
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'de barınma krizi yaşayan Filistinliler için dev bir yardım projesine imza atıyor. Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla bölgede toplam 200 çadırdan oluşacak iki ayrı çadır kent kurma kararı alan Tilbe, aynı zamanda düzenleyeceği konserlerin gelirini de Gazzeli ailelerin gıda ve temel ihtiyaçları için seferber edeceğini duyurdu.
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'de evsiz kalan Filistinli aileler için büyük bir yardım operasyonu başlattı. Kudüs Gönüllüleri Derneği ile iş birliği yapan Tilbe, bölgeye toplam 200 çadırdan oluşan iki tam teşekküllü çadır kent kuracak. Tilbe'nin çadırkentinin 300 bin dolara yani yaklaşık 13 milyon TL'ye mal olması bekleniyor.
200 ÇADIRLIK YAŞAM ALANI
Kudüs Gönüllüleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Yıldız Tilbe'nin Gazze halkının barınma ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçtiği belirtildi. Proje kapsamında kurulacak iki ayrı çadır kentin, saldırılar nedeniyle evlerini kaybeden Gazzeli ailelere umut olması hedefleniyor. Sanatçı, gerekli finansmanı sağlayarak çadırların kurulum sürecini dernek üzerinden resmen başlattı.
KONSER GELİRLERİ GAZZE'YE AKTARILACAK
Yardım kampanyası sadece barınma ile sınırlı kalmayacak. Yıldız Tilbe'nin düzenleyeceği konserlerin gelirleri de Gazze halkının gıda ve temel ihtiyaçları için kullanılacak. Kurulacak çadır kentlerde yaşayan vatandaşların günlük yemek ihtiyaçlarının da bu fonlarla karşılanacağı bildirildi.
"İNSANLIK ADINA GURUR VERİCİ BİR TAVIR"
Kudüs Gönüllüleri Derneği temsilcisi, Tilbe'nin bu girişimini "insanlık adına müstesna bir yardımseverlik örneği" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: