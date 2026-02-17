Yıldız Tilbe'den Filistin'deki ailelere anlamlı destek! Tekrar kolları sıvadı, gönülleri fethetti
Yıldız Tilbe, Ramazan ayında Gazze’deki çadır kentlerde yaşayan aileler için 12 bin kişilik iftar organizasyonunun masraflarını üstlendi. Sanatçının daha önce yaptığı 300 bin dolarlık bağışın da bölgede çadır kent kurulmasına katkı sağladığı öğrenildi.
Yıldız Tilbe, Ramazan ayında Gazze’deki ihtiyaç sahibi aileler için üstlendiği iftar organizasyonuyla takdir topladı. Sanatçının bölgeye yönelik yardımları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Ramazan ayında Gazze’deki çadır kentlerde kalan aileler için 12 bin kişilik iftar organizasyonunun masraflarını üstlendi. Sanatçının daha önce yaptığı 300 bin dolarlık bağış sayesinde bölgede iki ayrı çadır kent kurulumu başladı.
Yardım, Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla bölgeye ulaştırıldı. Dernek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, alandaki molozların kısa sürede temizlendiğini ve çadır kent inşaatının hızla ilerlediğini belirtti.
Dernekten yapılan açıklamada, “Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık.