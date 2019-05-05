Yıldız Tilbe yine hayranlarını şaşırttı!
Edirne'de Bahar Şenlikleri’nde sahneye çıkan Yıldız Tilbe, yine hayranlarını şaşırttı. Tilbe, sahneye 4 tane soba kurdurdu.
Edirne'de Bahar Şenlikleri'nde sahneye çıkan şarkıcı Yıldız Tilbe, performansıyla hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Sahneye derin yırtmaçlı pullu bir elbiseyle çıkan Tilbe, üşüyünce sahneye 4 tane soba kurdurdu.
Şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet eden Yıldız Tilbe, banyodan ıslak saçla çıktığı için üşüdüğünü söyleyince, sahneye 4 soba kuruldu. Tilbe, "Üşüyor musunuz? Soba yakıyorlar ben üşüdüm de çıkınca. Banyo yaptım buraya gelmeden önce. Saçlarım ıslaktı geldiğimde.
Şimdi çıkınca inanamadım, buza kestim. Hıdrellez yarın değil, öbür gün değil mi? Keşke bir gün sonra gelseydik, burada bir ateş yakardık.
Yakıyor musunuz ateş? Allah yakmasın. Ne tatlısınız." dedi. Binlerce kişinin katıldığı konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Tilbe'ye hayranları da eşlik etti.