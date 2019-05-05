Yıldız Tilbe yine hayranlarını şaşırttı!

Yıldız Tilbe yine hayranlarını şaşırttı!

Edirne'de Bahar Şenlikleri’nde sahneye çıkan Yıldız Tilbe, yine hayranlarını şaşırttı. Tilbe, sahneye 4 tane soba kurdurdu.

Yıldız Tilbe yine hayranlarını şaşırttı! - Sayfa 1

Edirne'de Bahar Şenlikleri'nde sahneye çıkan şarkıcı Yıldız Tilbe, performansıyla hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Sahneye derin yırtmaçlı pullu bir elbiseyle çıkan Tilbe, üşüyünce sahneye 4 tane soba kurdurdu.

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Yıldız Tilbe yine hayranlarını şaşırttı! - Sayfa 2

Şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet eden Yıldız Tilbe, banyodan ıslak saçla çıktığı için üşüdüğünü söyleyince, sahneye 4 soba kuruldu. Tilbe, "Üşüyor musunuz? Soba yakıyorlar ben üşüdüm de çıkınca. Banyo yaptım buraya gelmeden önce. Saçlarım ıslaktı geldiğimde. 

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Yıldız Tilbe yine hayranlarını şaşırttı! - Sayfa 3

 Şimdi çıkınca inanamadım, buza kestim. Hıdrellez yarın değil, öbür gün değil mi? Keşke bir gün sonra gelseydik, burada bir ateş yakardık. 

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Yıldız Tilbe yine hayranlarını şaşırttı! - Sayfa 4

 Yakıyor musunuz ateş? Allah yakmasın. Ne tatlısınız." dedi. Binlerce kişinin katıldığı konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Tilbe'ye hayranları da eşlik etti.

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