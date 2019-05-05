Yıldız Tilbe yine hayranlarını şaşırttı!

Şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet eden Yıldız Tilbe, banyodan ıslak saçla çıktığı için üşüdüğünü söyleyince, sahneye 4 soba kuruldu. Tilbe, "Üşüyor musunuz? Soba yakıyorlar ben üşüdüm de çıkınca. Banyo yaptım buraya gelmeden önce. Saçlarım ıslaktı geldiğimde.