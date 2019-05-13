Yıldız Tilbe yanlışlıkla sahne ücretlerini paylaştı kazancı dudak uçuklattı!
Yıldız Tilbe'nin sosyal medyadan yanlışlıkla paylaştığı iş takvimi olay oldu! Ünlü sanatçının kazancı dudak uçuklattı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Yıldız Tilbe'nin son paylaşımı herkesi şok etti. Tilbe, Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaştı ve kazancını gören takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü sanatçı, yanlışlıkla paylaştığı iş takviminin fotoğrafını ardından kaldırdı.
Yıldız Tilbe'nin yanlışlıkla sahne ücretleriyle beraber paylaştığı iş takviminde yazan ücretleri gören takipçileri ise "Dün ki sanatçıların bu fiyatlardan daha fazla kazandığı camia Yıldız Tilbe dinlemenin bedeli bırakın da bu olsun", "Diğerleri kazanacağına Yıldız kazansın hak ediyor" gibi yorumlar yaptı.
Tilbe'nin paylaştığı iş takvimine göre, sahne ücretlerinin aralığı 100 bin ile 350 bin arasında değişiyor.
31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahne alan Tilbe'nin geceden 350 bin TL aldığı ortaya çıktı.