Yıldız Tilbe yanlışlıkla sahne ücretlerini paylaştı kazancı dudak uçuklattı!

Yıldız Tilbe'nin yanlışlıkla sahne ücretleriyle beraber paylaştığı iş takviminde yazan ücretleri gören takipçileri ise "Dün ki sanatçıların bu fiyatlardan daha fazla kazandığı camia Yıldız Tilbe dinlemenin bedeli bırakın da bu olsun", "Diğerleri kazanacağına Yıldız kazansın hak ediyor" gibi yorumlar yaptı.