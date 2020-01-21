Yıldız Tilbe Sezen Aksu ile proje sorusuna: 'Ben de sabırsızlıkla bekliyorum'!
Önceki akşam bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Yıldız Tilbe, muhabirlerin sorularını cevapladı.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Salaş bir kıyafetle mağazaları gezmeye çıkan Tilbe, giydiği kıyafetiyle de dikkatleri çekti. Kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren ünlü şarkıcı, "Size poz vereyim canlarım" dedikten sonra alışverişe devam etti.
Geçtiğimiz zamanlarda kendisine sorulan "Sezen Aksu ile bir projeniz olacak mı?" sorusuna yanıt veren Yıldız Tilbe şu ifadeleri kullanmıştı:
Bildiğiniz gibi Sezen Aksu'nun babası vefat etti. Şu sıralar tabii ki böyle bir şey olmaz ama ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Böyle bir projenin ilk adımını atarsak zaten sizin de haberiniz olur."
Sezen Aksu ile yıllardan beri küs olan ikili uzun yıllar sonra bir araya gelerek küskünlüklerini sonlandırmışlardı. İkilinin bir arada olduğu kareler magazin camiasında baya ses getirmişti.