Yıldız Tilbe sahnede birden peruğunu çıkarıp halay mendili gibi salladı!

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sesiyle ve sahne performanslarıyla en çok dikkat çeken ünlüler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her konser performansıyla sosyal medyada çılgınca paylaşılan ve herkes tarafından olağanüstü bir ilgiyle takip edilen Tilbe, bu sefer de yaptı yapacağını. Sahnede kafasındaki peruğu çıkarıp bir anda halay mendili gibi sallamaya başladı.