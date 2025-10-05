Yıldız Tilbe sahnede birden peruğunu çıkarıp halay mendili gibi salladı!
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, konser verdiği sahnede bir anda kafasındaki peruğu çıkarıp sallamaya başladı. Peruğu halay mendili olarak kullanan Tilbe'nin o halleri herkes tarafından kahkahayla karşılandı.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, sesiyle ve sahne performanslarıyla en çok dikkat çeken ünlüler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her konser performansıyla sosyal medyada çılgınca paylaşılan ve herkes tarafından olağanüstü bir ilgiyle takip edilen Tilbe, bu sefer de yaptı yapacağını. Sahnede kafasındaki peruğu çıkarıp bir anda halay mendili gibi sallamaya başladı.
Konser salonlarını tıka basa dolduran şarkıcı Yıldız Tilbe, her konseriyle gündemde ilk sıralarda yerini alıyor. Sergilediği şarkı ve dans performansları çok seviliyor.
Tilbe, sahnelerinde kendine has tarzıyla da oldukça dikkat çekiyor. Konserlerinde giydiği kıyafetler ve taktığı çeşitli peruklar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
Türk müziğinin efsane ismi Yıldız Tilbe, yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Ünlü sanatçı, dün akşam Bursa'da verdiği konserde enerjisi, sahne performansı ve sürpriz hareketiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.