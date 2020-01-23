Yıldız Tilbe saçlarını kısacık kestirdi yeni imajı sosyal medyayı salladı
Yaptığı her şey olay olan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Saçlarını kısacık kestirmesi takipçileri tarafından beğenilmedi.
Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan hatta bazen yaptığı yanlış paylaşımlarla gündeme oturan Yıldız Tilbe, bu sefer yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Hemen hemen hayatının her kesitini sosyal medyadan paylaşan Tilbe, son olarak yeni imajını da paylaştı. Uzun saçtan bunalan başarılı sanatçı, saçlarını kısacık kestirdi.
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Yıldız Tilbe, paylaştığı bu fotoğrafın altına, "Saçlarımı yonttum sayılır, hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal" notunu düştü.
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Tilbe'nin yeni imajı takipçileri tarafından ise hiç beğenilmedi. Tilbe'nin hayranları, ''niye bu kadar kısaltıyorsun ki neden yani...'' diye isyan etti.
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