Yıldız Tilbe saçını kazıttı görenler büyük şaşkınlığa uğradı 'Asker hazır'
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıklık söz ettiren Yıldız Tilbe, saçlarını kazıttı, görenler şaşırdı.
Sıklıkla sosyal medya hesabı Twitter'dan gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Bir dönem saçlarını renkten renge boyatan usta yıldız bu kez ise saçlarını kazıttı. Saçlarını kısacık kestirmeye karar veren Tilbe, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe'nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı. Tilbe, asker traşı modelinde kestirdiği saçlarını "Hazır asker" notuyla Twitter hesabından paylaştı.
Öte yandan sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki ünlü sanatçı, saçlarını da birçok kez kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi farklı renklere boyamıştı.
Yıldız Tilbe: 1966 yılında Tuncelili bir anne ile Ağrılı bir babanın altıncı ve son çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Babası mevsimlik işçiydi. Geçim sıkıntılarından dolayı ortaokul ikinci sınıftan sonra okulu bırakmak zorunda kaldı.