Yıldız Tilbe, öldükten sonra hayatının film olması sorusuna öfke püskürdü! O tepki herkesi şok etti
Konser öncesinde kuliste gazetecilerle bir araya gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, hayatının sinemaya uyarlanmasına kesin bir dille yanıt verdi. Gazeteciler bu tepki karşısında ne yapacağını şaşırdı. Yıldız Tilbe'nin böyle bir tepki vereceğini kimse beklemiyordu. Yaşanan bu olay sosyal medyada kısa zaman içinde yayıldı, yorum yağmuruna tutuldu.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, şarkılarıyla ve konserleriyle olduğu gibi yaptığı açıklamalarla da gündemden düşmeyen ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Tilbe, yaptığı her açıklamayla magazin gündeminin merkezine yerleşmeyi ve adından günlerce söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü şarkıcı son olarak hayatının film olması sorusuna verdiği tepkiyle çok konuşuldu. Bakın soruyu soran gazetecilere hangi sözlerle karşılık verdi...
Türk müziğinin güçlü seslerinden Yıldız Tilbe, önceki akşam vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sık sık magazin dünyasının gündeminde yer alan Tilbe, gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlarken oldukça net ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Son yıllarda Adile Naşit, Bergen ve Müslüm Gürses gibi birçok ünlü ismin hayat hikâyeleri beyaz perdeye aktarılmıştı. Bu gelişmelerin ardından "Sizin hayatınız da film olur mu?" sorusu Yıldız Tilbe'ye de yöneltildi.
"BENİ YAŞARKEN KİMSE ANLAMADI"
Tilbe ise bu soruya oldukça keskin bir cevap verdi, "Hayatımın film olmasını asla istemiyorum. Beni yaşarken kimse anlamadı, öldükten sonra da kimse ifade edemez. Buradan yasaklıyorum."