Yıldız Tilbe gönülleri fethetti! Ramazan için düğmeye bastı
Yıldız Tilbe, yardım çalışmalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Gazze’ye yaptığı 300 bin dolarlık desteğin ardından ünlü sanatçı, Ramazan ayı için yeni bir yardım seferberliği başlattı.
Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Yıldız Tilbe, yaptığı yardımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Gazze’ye yaptığı 300 bin dolarlık bağışla gündeme gelen ünlü sanatçı, Ramazan ayında Müslüman coğrafyasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için hazırlıklara başladı. Tilbe’nin bu adımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
YARDIM DERNEKLERİNİ ARADI
Mübarek ramazan ayına günler kala Yıldız Tilbe yardım çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Filistin'e yaptığı yardımlarla adından söz ettiren sanatçı, ramazan ayında dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için sivil yardım derneklerini arayarak yardımlarına aracılık etmelerini istedi.
HER EVDE SICAK YEMEK PİŞMELİ
Yıldız Tilbe'nin Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir gibi ülkelerdeki Müslümanlara yardım etmeyi hedeflediği öğrenildi.
Tilbe, dernek yöneticilerine, bu ramazan ayında herkesin evinde sıcak yemek olması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.