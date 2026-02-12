Yıldız Tilbe gönülleri fethetti! Ramazan için düğmeye bastı

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Yıldız Tilbe, yaptığı yardımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Gazze’ye yaptığı 300 bin dolarlık bağışla gündeme gelen ünlü sanatçı, Ramazan ayında Müslüman coğrafyasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için hazırlıklara başladı. Tilbe’nin bu adımı kısa sürede büyük ilgi gördü.