Yıldız Tilbe 'Evlendim' dedi gerçek bambaşka çıktı

Twitter'da ilk olarak ''Evlendim'' diyen Tilbe ardından da ''Beyim bütün vaktimi alıyor'' paylaşımı yaptı ve paylaşımları art arda devam etti. Paylaşımlarından birinde ise ''Tanıştırayım, adı yok'' dedi ve gerçeği de sevenleriyle paylaştı.