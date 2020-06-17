Yıldız Tilbe 'Evlendim' dedi gerçek bambaşka çıktı
Yıldız Tilbe, dün akşam Twitter hesabından "Evlendim" diye paylaşım yaptı. Kısa sürede gündem olan Tilbe'nin gerçeği ise bambaşka çıktı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle herkes evlere kapandı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla iletişimde kalmayı tercih etti. Twitter'daki paylaşımlarıyla zaten oldukça konuşulan Tilbe, Instagram paylaşımlarıyla da bu dönemde ön plana çıktı.
Evinden çektiği videolarla Instagram'ı sallayan Tilbe, son olarak yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. ''Evlendim'' diyerek bombayı patlatan Yıldız Tilbe, önce herkesi şaşkına çevirdi ardından ise gerçeği açıkladı.
Twitter'da ilk olarak ''Evlendim'' diyen Tilbe ardından da ''Beyim bütün vaktimi alıyor'' paylaşımı yaptı ve paylaşımları art arda devam etti. Paylaşımlarından birinde ise ''Tanıştırayım, adı yok'' dedi ve gerçeği de sevenleriyle paylaştı.
Tilbe, sahiplendiği yavru kedinin fotoğrafını "Son sevgilim, uyuyor" notuyla paylaştı. Gerçeği öğrenen sosyal medya kullanıcıları, sanatçı için "Sana da bu yakışır dengine göre erkek yok" yorumunu yaptı.