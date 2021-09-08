Yıldız Tilbe aşı oldu mu o iddialara Twitter'dan yanıt

Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, koronavirüs aşısına ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklamıştı. Tilbe'nin fikrini değiştirdiği ve aşı olduğu haberi sonrası Tilbe'den flaş bir açıklama geldi. Sanatçı, "Olmadım, aşı maşı olmayacağım" dedi.