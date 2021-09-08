Yıldız Tilbe aşı oldu mu o iddialara Twitter'dan yanıt
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den karşı oldupu koronavirüs aşısını olduğuna yönelik iddialar hakkında flaş açıklama...
Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, koronavirüs aşısına ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklamıştı. Tilbe'nin fikrini değiştirdiği ve aşı olduğu haberi sonrası Tilbe'den flaş bir açıklama geldi. Sanatçı, "Olmadım, aşı maşı olmayacağım" dedi.
"Olmadım aşı maşı olmayacağım. Aşı karşıtı değilim, isteyen istediğini yapsın"
Yıldız Tilbe'den haberlerin ardından sosyal medyadan açıklama geldi. Tilbe, "Olmadım aşı maşı olmayacağım. Aşı karşıtı değilim, isteyen istediğini yapsın herkes kendinden sorumlu, bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam, kimseye de karışmam" ifadelerini kullandı.
İşte Tilbe'nin o açıklaması...
Aşı olmayacağını, PCR yaptırmayacağını söyleyen Yıldız Tilbe, "Gerekirse konserlerimi de iptal ederim" demişti.Sık sık koronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Tilbe, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diye konuşarak sosyal medyada eleştiri almıştı.