Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer'den skandal deprem paylaşımı

ELAZIĞ depreminde yaralar sarılırken sosyal medyada tuhaf şeyler yaşanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer Elazığ’daki depremle ilgili Twitter’dan skandal bir paylaşımda bulundu...Gencer'in pedofiliyi doğru gören yaklaşımı herkesi çileden çıkardı.

Gencer yaptığı paylaşımda “Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak, gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” dedi. Gencer, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı, gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı.

Tepkiler çoğalınca kendisini savundu

Gencer tepkilerin artması üzerine Twitter hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla kendini savundu. Gencer paylaşımının depremle ilgisi olmadığı halde paylaşımının depremle ilişkilendirilip kendinin hedef gösterildiğini savundu. İşte o paylaşım:

KAMUOYUNA

Millet olarak kalbimizin Elazığ hüznü, duası ve gayreti ile dolu olduğu bu günlerde bu konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldığım için hakkınızı helal ediniz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, fedakâr kahramanlarımıza selam olsun. İlim adamının vazifesi, doğrular pic.twitter.com/1MP8ZCx0Su — Bedri Gencer (@GencerBedri) January 27, 2020

Mustafa İslamoğlu’nun tepkisi sert oldu

Tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı kaldıran Gencer’e, ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu’nun tepkisi ise sert oldu. İslamoğlu, Gencer’e “Kabe, başta deprem, afetler nedeniyle 60 kez yıkıldı. Haşa, Kabe’de de mi zina yapılıyordu? Bunu uydurup ‘hadis’ diye pazarlayanlar, sadece Elçi’ye değil, depremzedelere de iftira ediyorlar. Çirkeflik bu!” sözleri ile yanıt verdi.

İşte o paylaşım:

Gökhan Özoğuz'dan tepki! Bu bitişin başlangıcıdır

Bir Tenik Üniversite Profesörü yorumu değil di mi bu? Şaka! Bu mantık ve felsefi yaklaşımındaki kişiler Türkiye'de üniversite profesörü olamaz, olmamalıdır! Bu bitişin başlangıcıdır! Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul etmiyorum ve hakkımı da helal etmiyorum!"