Yıldız oyuncu pes artık dedirten 'Vajina kokulu mum' çıkarmıştı bomba gibi patladı!
Amerikalı oyuncu Gwyneth Paltrow, geçen yıl 'Vajina kokulu' mum çıkarmıştı. O mum Birleşik Krallık'ta bir kadının evinde yanarken patladı.
Yıldız oyuncu Gwyneth Paltrow geçtiğimiz yıl ''Vajinam Gibi Kokuyor" yazılı bir mumu piyasaya sürdü. Paltrow, mumun vajina kokulu olduğunu iddia etti. Fakat o mum yüzünden başı belaya girdi.
Britanya merkezli The Sun gazetesinin haberine göre, 50 yaşındaki Jody Thompson, ünlü oyuncunun "Vajinam Gibi Kokuyor" ismini verdiği ürünü internette katıldığı bir yarışmada kazandı.
Medya danışmanı Thompson, mumu yaktığında yaklaşık 50 cm'lik bir alev sıçradığını ve şoke olduğunu söyledi. Gazeteye konuşan Thompson, o anları şöyle anlattı:
"Mum patladı ve her yere irili ufaklı alevler sıçradı. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Alev alev yanıyordu. Dokunamayacağım kadar sıcaktı. Odam cehenneme dönmüştü."