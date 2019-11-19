Yıldız Kenter'in cenazesi sahneye çıktı usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenazesinin yakılmasını istemişti: Yıldız Kenter, 2008 yılında verdiği bir röportajda cenazesinin yakılmasını isteyerek şöyle konuşmuştu:

- “Ben yakılmak istediğimi söylüyorum. Bunun sebebi var zaten mecbur olacaklar ileride bunu yapmaya. Mezarlıklar adam almıyor artık. Benim yengem öldü. Ölüsünü ağabeyimin yanına gömdüler, üstüne gömdüler yani."