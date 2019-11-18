Yıldız Kenter kaç yaşında ölümü yasa boğdu eşleri ve kızı kimdir?
Duayen isim Yıldız Kenter 91 yaşında akciğer rahatsızlığı nedeniyle öldü. Ölümü ile yasa boğan usta oyuncu Yıldız Kenter'in başarılarla dolu hayatı da merak konusu oldu. Peki Yıldız Kenter kimdir, kaç kere evlendi, eşleri kimdir ve kızı Leyla Akçan kimdir? İşte Yıldız Kenter biyoğrafisi...
Sayısız başarılara imza atan Devlet Sanatçısı ünvanına sahip usta oyuncu Yıldız Kenter 17 Kasım Pazar günü saat 19.00'da öldü. 91 yaşında hayata gözlerini yuman Yıldız Kenter'in ölüm sebebi ise akciğer rahatsızlığı. Peki tiyatroya yıllarını veren birçok kişiye yol gösteren Yıldız Kenter kimdir, kaç kere evlendi, eşleri kimdir?
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37 yıl sahne hocalığı yapmış Yıldız Kenter 2 kez evlilik yaptı. Yıldız Kenter, 1951 yılında Nesrin Sipahi’nin kardeşi Nihat Akçan’la evlendi.
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Yıldız Kenter’in ilk evliliğinden 29 Mart 1952 tarihinde Leyla adında bir kızı oldu.
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Yıldız Kenter ikinci evliliğini ise 1965 yılında Tiyatrocu Şükran Güngör ile yaptı.
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