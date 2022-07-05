Yıldız isimler imzayı attı! İşte Süper Lig'de biten transferler

WOUT WEGHORST - BEŞİKTAŞ

Yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek Beşiktaş'ta transfer harekatı da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir kadosuna dahil etmek istediği Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.