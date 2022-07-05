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Yıldız isimler imzayı attı! İşte Süper Lig'de biten transferler

Yıldız isimler imzayı attı! İşte Süper Lig'de biten transferler

Spor Toto Süper Lig'de 2022 - 2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler yıldız isimleri kadrolarına katmaya başladı. Peki hangi takım kimi transfer etti? İşte Süper Lig'de resmileşen transferler...

Yıldız isimler imzayı attı! İşte Süper Lig'de biten transferler

18 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de sona erecek olan yaz transfer dönemi için takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Yıldız isimler imzayı attı! İşte Süper Lig'de biten transferler

Süper Lig'in başlamasına 1 aya yakın bir süre kala, takımlar birçok ismi kadrolarına katmış durumda. Peki hangi takım kimi transfer etti? İşte Süper Lig'de biten tüm transferler...

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Yıldız isimler imzayı attı! İşte Süper Lig'de biten transferler

WOUT WEGHORST - BEŞİKTAŞ 

Yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek Beşiktaş'ta transfer harekatı da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir kadosuna dahil etmek istediği Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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Yıldız isimler imzayı attı! İşte Süper Lig'de biten transferler

EMRE MOR, FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor;  Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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