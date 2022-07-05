Yıldız isimler imzayı attı! İşte Süper Lig'de biten transferler
Spor Toto Süper Lig'de 2022 - 2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler yıldız isimleri kadrolarına katmaya başladı. Peki hangi takım kimi transfer etti? İşte Süper Lig'de resmileşen transferler...
18 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de sona erecek olan yaz transfer dönemi için takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'in başlamasına 1 aya yakın bir süre kala, takımlar birçok ismi kadrolarına katmış durumda. Peki hangi takım kimi transfer etti? İşte Süper Lig'de biten tüm transferler...
WOUT WEGHORST - BEŞİKTAŞ
Yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek Beşiktaş'ta transfer harekatı da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir kadosuna dahil etmek istediği Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
EMRE MOR, FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."