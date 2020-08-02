Yıldız Asyalı Kerem Saka evliliğindeki skandallar ortaya çıktı ağlaya ağlaya anlattı
Kerem Saka ile bir ay önce evlenen Yıldız Asyalı, nikah yapmadıklarını açıkladı ardından paylaştığı videoyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yönetmeni Kerem Saka ile 29 Haziran'da evlenen Yıldız Asyalı ayrılık açıklamasıyla herkesi şoka soktu. Asyalı, ayrılık açıklamasında şiddet itirafında bulununca ise duyanların ağzı açık kaldı. Evliliklerindeki skandal ise bununla sınırlı kalmadı.
Yıldız Asyalı, ''Hayvan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı'' diyerek yaşadığı şiddeti anlattı.
Yıldız Asyalı, Kerem Saka ile nikahlı olmadıklarını sadece düğün yaptıklarını da söyleyerek herkesi daha da şaşırttı.
''Kerem sayfası kapandı, bitti. Zaten resmi nikahımız yok, sadece düğün yapmıştık'' diyerek itiraflarını sürdüren Yıldız Asyalı, evleri ayırdıklarını da sözlerine ekledi.