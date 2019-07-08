Yıldırım çarpan bot alev topuna döndü! Gökyüzü aydınlandı
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston'da düşen yıldırım iskeleye bağlı bota çarptı. Yıldırımın etkisiyle bot kısa sürede alev topuna döndü.
Son günlerde şiddetli fırtınanın etkili olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinin en büyük şehri ve başkenti olan Boston'da yıldırım iskeleye bağlı olan bir bota çarpıp ateşe topuna çevirdi.
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Olası bir facia önlendi
O sırada iskele yakınında bulunan bir kişi yıldırımın bota çarptığı anı videoya aldı. Şans eseri botta kimse bulunmadığı için olayda ölen yada yaralanan olmadı.
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Sel uyarısı yapıldı
Ulusal meteoroloji servisi, Boston'da yaşayan insanları aşırı yağışlar ve sel olaylarına karşı uyardı.
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