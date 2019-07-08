Yıldırım çarpan bot alev topuna döndü! Gökyüzü aydınlandı

Yıldırım çarpan bot alev topuna döndü! Gökyüzü aydınlandı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston'da düşen yıldırım iskeleye bağlı bota çarptı. Yıldırımın etkisiyle bot kısa sürede alev topuna döndü.

Yıldırım çarpan bot alev topuna döndü! Gökyüzü aydınlandı - Sayfa 1

Son günlerde şiddetli fırtınanın etkili olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinin en büyük şehri ve başkenti olan Boston'da yıldırım iskeleye bağlı olan bir bota çarpıp ateşe topuna çevirdi.

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Yıldırım çarpan bot alev topuna döndü! Gökyüzü aydınlandı - Sayfa 2

Olası bir facia önlendi

O sırada iskele yakınında bulunan bir kişi yıldırımın bota çarptığı anı videoya aldı. Şans eseri botta kimse bulunmadığı için olayda ölen yada yaralanan olmadı.

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Yıldırım çarpan bot alev topuna döndü! Gökyüzü aydınlandı - Sayfa 3

Sel uyarısı yapıldı

Ulusal meteoroloji servisi, Boston'da yaşayan insanları aşırı yağışlar ve sel olaylarına karşı uyardı.

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Yıldırım çarpan bot alev topuna döndü! Gökyüzü aydınlandı - Sayfa 4
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