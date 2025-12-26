Yılbaşında tatilciler Erciyes'i seçti! Otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Hem özel işletmelerin hem de Erciyes AŞ'nin yılbaşı hazırlıklarını tamamladığını vurgulayan Akşehirlioğlu, "Erciyes'e gelecek misafirlerimizi eğlence bekliyor. Sezonu açtık. 4 kapımızda da kayak yapılabiliyor. Dolayısıyla 4 kapıdaki oteller ve işletmeler hepsi hazır durumdalar. Yılbaşı için rezervasyonlar gayet iyi durumda. Doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Otellerimiz rezervasyonlarımızı almaya devam ediyor. Şu anda gayet mutlu ve memnunlar." diye konuştu.