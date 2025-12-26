Yılbaşında tatilciler Erciyes'i seçti! Otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşını karşılamak için tercih ettiği Erciyes Kayak Merkezi'ndeki 17 otelde doluluk oranı yüzde 90'a yaklaştı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı ile Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen ve her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl da yılbaşı tatilini dolu dolu geçirecek.
Kayakseverlere sunduğu 41 ayrı noktadaki 112 kilometrelik pist uzunluğu ile Türkiye'de lider konumda olan merkez, yılbaşında da gece kayağı ve birçok farklı aktivitelerle misafirlerini ağırlayacak.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, kayakseverlerin yılbaşını Erciyes'te dolu dolu geçireceğini söyledi.
Hem özel işletmelerin hem de Erciyes AŞ'nin yılbaşı hazırlıklarını tamamladığını vurgulayan Akşehirlioğlu, "Erciyes'e gelecek misafirlerimizi eğlence bekliyor. Sezonu açtık. 4 kapımızda da kayak yapılabiliyor. Dolayısıyla 4 kapıdaki oteller ve işletmeler hepsi hazır durumdalar. Yılbaşı için rezervasyonlar gayet iyi durumda. Doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Otellerimiz rezervasyonlarımızı almaya devam ediyor. Şu anda gayet mutlu ve memnunlar." diye konuştu.