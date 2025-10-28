BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,93
ALTIN 5.339,00

Yılbaşında servet kazanacaklar! İşte ünlülerin yılbaşı ücretleri...

|
Yılbaşında servet kazanacaklar! İşte ünlülerin yılbaşı ücretleri...

Ünlü isimlerin yılbaşı kazançları belli oldu. Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe gibi isimler listenin başında yer alıyor. İşte yılbaşı sahnesi kazançları...

Yılbaşında servet kazanacaklar! İşte ünlülerin yılbaşı ücretleri... - Resim: 1

Yılbaşı gecesi sahne alacak ünlü isimlerin kazandığı astronomik ücretler, müzik dünyasındaki ekonomik büyüklüğü bir kez daha ortaya koydu. 

15
Yılbaşında servet kazanacaklar! İşte ünlülerin yılbaşı ücretleri... - Resim: 2

Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Sibel Can ve Kenan Doğulu gibi isimler milyonluk kazançlarıyla dikkat çekerken, Hadise kazancıyla diğer isimleri geride bıraktı.

25
Yılbaşında servet kazanacaklar! İşte ünlülerin yılbaşı ücretleri... - Resim: 3

YILBAŞI SAHNELERİNDE MİLYONLUK KAZANÇLAR

Gel Konuşalım programında yılbaşı gecesi sahneye çıkacak ünlü sanatçıların ücretleri tek tek açıklandı. Sunucular, "Gerçekten inanılmaz büyük paralar alıyorlar" ifadeleriyle konuyu gündeme taşıdı.

35
Yılbaşında servet kazanacaklar! İşte ünlülerin yılbaşı ücretleri... - Resim: 4

Elde edilen bilgilere göre, Ebru Gündeş yalnızca Antalya'daki tek konserinden 10 milyon TL kazanacak. Sibel Can'ın sahne ücreti 8 milyon TL, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yıldız Tilbe'nin ise 7 milyon TL aldığı öğrenildi.

45