Yılbaşında servet kazanacaklar! İşte ünlülerin yılbaşı ücretleri...

Elde edilen bilgilere göre, Ebru Gündeş yalnızca Antalya'daki tek konserinden 10 milyon TL kazanacak. Sibel Can'ın sahne ücreti 8 milyon TL, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yıldız Tilbe'nin ise 7 milyon TL aldığı öğrenildi.