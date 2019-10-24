Yılbaşında paraya para demeyecek Tarkan 2 saatte milyoner olacak

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre Kıbrıs'ta lüks bir otelle yılbaşı programı için anlaşan Tarkan, 2 saat için tam 2 milyon TL kazanacak. Yani Tarkan, yılbaşında dakikada 16 bin TL kazanmış olacak.