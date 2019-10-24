Yılbaşında paraya para demeyecek Tarkan 2 saatte milyoner olacak
Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de verdiği 7 konserden 7 milyon TL kazanan Megastar Tarkan'ın, yılbaşında 2 saatliğine çıkacağı sahneden yine dudak uçuklatan bir ücret alacağı öğrenildi.
Her yılbaşı öncesinde ünlülerin, uçuk fiyatlara anlaşarak eğlence mekanlarında sahneye çıkması gündeme geliyor. Yılbaşına yaklaşık iki ay kala, ilk olarak Tarkan'ın ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.
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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre Kıbrıs'ta lüks bir otelle yılbaşı programı için anlaşan Tarkan, 2 saat için tam 2 milyon TL kazanacak. Yani Tarkan, yılbaşında dakikada 16 bin TL kazanmış olacak.
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Avrupa'da 8 konser için 8 milyon TL: Harbiye'nin ardından Avrupa turnesine çıkan Tarkan'ın, bu konserlerden de bu konserlerden de 8 milyon TL kazandığı öğrenilmişti.
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Peki Tarkan Tevetoğlu kimdir?
Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972'de aslen Rizeli olan bir aileden Almanya'nın Frankfurt yakınlarından bulunan Alzey kasabasında doğdu.
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