Yılbaşı tatili kaç gün oldu 31 Aralık resmi tatil mi son haberi geldi
2021 yılı için geri sayım başladı yılbaşı yaklaşıyor. Milyonlarca vatandaş yılbaşı tatili kaç gün ve 31 Aralık tatil mi, mesai var mı araştırması yapıyor. Mevzuata göre 31 Aralık perşembe tam gün olacak, tatil olmayacak. 1 Ocak 2021 cuma günü ise resmi tatil. Fakat bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında durum farklı.
Yılbaşı için geri sayım başladı, 2021 yılına girmek için artık günler kaldı. Yılbaşı bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında geçecek ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşın kafası karışık, birçok vatandaş yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık perşembe tatil mi, öğleden sonra mı tatil araştırması yapıyor. İşte yılbaşı tatili hakkında tüm merak ettikleriniz...
Bu sene Türkiye de tüm dünya gibi yılbaşına kısıtlamalar ile girecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı tatili 4 gün oldu. Yılbaşı yasağı 31 Aralık perşembe saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Peki ya 31 Aralık'ta mesai ya da online dersler olacak mı?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak: 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü: Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.