Yılbaşı öncesi 'Zehir' operasyonu! Sahte içkiden 6 ilde 12 kişi hayatını kaybetti
Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Öte yandan Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümler 12'ye yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti ve 81 ilde “Zehir” kod adlı operasyon başlattı.
60 şüpheli şahıs hakkındagözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki, 5 bin 220 etiket, 102 adet sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi. Operasyon ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
Sahte içki can almaya devam ediyor
Sahte içki kaynaklı son ölüm haberi Sivas'tan geldi. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç (42) hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı. Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi.
İstanbul
İstanbul Avcılar'da metil alkol zehirlenmesi sonucu can veren İbrahim Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı. 200 şişe sahte içkinin ele geçirildiği işyerine ait güvenlik kamerası kayıtları, soruşturma dosyasına kanıt olarak eklendi.