Yılbaşı öncesi 'Zehir' operasyonu! Sahte içkiden 6 ilde 12 kişi hayatını kaybetti

60 şüpheli şahıs hakkındagözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki, 5 bin 220 etiket, 102 adet sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi. Operasyon ile ilgili çalışmalar devam ediyor.