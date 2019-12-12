Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük operasyon
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı. 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan bir çeteye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.
17
Aylarca takip edildiler
İnsan hayatını hiçe sayanı şebekeyi tespit eden polisler aylarca teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalarda içki imalathanesi ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şebeke üyelerinin kaldıkları adresler tespit edildi.
27
Belirlenen 142 adrese, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı.
37
Yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 107 kişi gözaltına alındı.
47