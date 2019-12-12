Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük operasyon

Aylarca takip edildiler

İnsan hayatını hiçe sayanı şebekeyi tespit eden polisler aylarca teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalarda içki imalathanesi ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şebeke üyelerinin kaldıkları adresler tespit edildi.