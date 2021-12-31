Yılbaşı mesajları kutlama. sözleri 2022 resimli kısa ve komil yeni yıl tebrik mesajları

-Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR! -Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar! -