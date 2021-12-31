Yılbaşı mesajları kutlama. sözleri 2022 resimli kısa ve komil yeni yıl tebrik mesajları
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok zorlu geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2022 yılına girmeye artık saatler kaldı. Bu yıl sevdiklerinden ayrı kalacak olanlar arkadaşlarına, dostlarına ve sevdiklerine yollayaca yılbaşı mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel 2022 yılbaşı mesajları ve yeni yıl tebrik sözlerini sizler için bir araya getirdik.
-Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR! -Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar! -
Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2022 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!"
"Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!"
Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz..
Bazen dağları delecek güce sahip yürekler
Bazen kuş kanadı kadar narin.
Her şeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar, yeni güzellikler demek
Yeni yılın herkese sağlık , mutluluk, huzur getirmesini diliyorum.