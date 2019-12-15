Yılbaşı kazancı olay yaratan Sibel Can evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi
Haremlique İstanbul yeni yıl davetine katılan Sibel Can'ı evlilik sorusu köşeye sıkıştırınca kaçtı.
Sesiyle ve şarkılarıyla senelerdir gönüllere taht kuran Sibel Can, son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelirken Haremlique İstanbul yeni yıl davetinde objektiflere takıldı.
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Davette basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Sibel Can, yeni yıl dileklerini şimdiden paylaştı. Ünlü şarkıcı, "2020 umarım herkese iyi gelir. Sağlık, huzur ve mutluluk getirsin yeni yıl. Benim şimdiden 2020 yaz konserlerim kapandı, doluyum" dedi.
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Sibel Can, "2020 yılında bir evlilik gelir mi?" sorusunda ise köşeye sıkıştı ve gülerek, "Evlilik mi? Ne? Oldu mu şimdi bu soru arkadaşlar?" cevabını verdi.
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Öte yandan Sibel Can'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde vereceği yılbaşı konserinin kazancı da çok konuşulmuştu.
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