Yılbaşı gecesi kırmızı mini elbisesi ile büyüledi! Aleyna Tilki yine olay
2020’yi sahnede karşılayan Aleyna Tilki, konser öncesinde kırmızı mini elbiseli fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.
Aleyna Tilki, yılbaşı gecesi sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alan ünlü popçu Tilki, yılbaşı gecesi kırmızı mini elbisesi ile yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi oturdu.
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2020’ye sahnede giren Tilki, konserden önce çekilen pozlarını sosyal medya hesabı aracığıyla yayınladı.
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Kırmızı mini deri elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Tilki, paylaşımına "Sahneye hazırım, sahnede görüşürüz. İyi yıllar" notunu düştü.
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Aleyna Tilki'nin paylaşımı 150 binin üzerinde beğeni aldı.
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