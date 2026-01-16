Yılan Hikayesi'nin Başak Komiser'iydi! Betül Şahin'in son hali hayran bıraktı...
Bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde Başak Komiser karakterine hayat veren Betül Şahin, yıllar sonra ortaya çıktı. 50 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadaki son hali görenleri şaşkına çevirirken, yıllara meydan okuyan görüntüsü kısa sürede gündem oldu.
Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Yılan Hikayesi, 7 Ekim 1999’da yayın hayatına başladığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Polisiye ile dramı başarıyla harmanlayan dizi, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede fenomen haline geldi.
Meltem Cumbul’un hayat verdiği Zeyno ve Mehmet Ali Alabora’nın canlandırdığı Komiser Memoli karakterleri, dizinin hafızalara kazınan yüzleri oldu. Tempolu anlatımı ve güçlü senaryosuyla dikkat çeken yapım, üç sezon boyunca geniş bir izleyici kitlesini ekran başına topladı.
Büyük bir hayran kitlesi bulunan dizi, 23 Mayıs 2002’de yayınlanan 90. bölümüyle ekranlara veda etti. Aradan geçen yıllara rağmen Yılan Hikayesi, hâlâ Türk televizyonunun unutulmazları arasında yer alıyor.
Yıllar sonra dizinin bu kez Başak Komiser karakteriyle gündeme gelmesi dikkat çekti. Karaktere hayat veren Betül Şahin, aradan geçen zamana rağmen adından söz ettirmeyi başardı.