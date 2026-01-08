Yıl boyu ziyaretçi akınına uğradı! Göbeklitepe yoğun ilgiden memnun...
Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi 2025 yılında 781 bin kişi ziyaret etti.
Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi 2025 yılında 781 bin kişi ziyaret etti.
Ziyarete açıldığı 2018 yılında, üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir bölümü kapalı olan ören yeri, o yıl 70 bin ziyaretçi ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle uluslararası ölçekte dikkati çeken ören yeri, aynı yıl 412 bin 378 ziyaretçi sayısına ulaştı.
Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de hedeflenen ziyaretçi sayısını göremeyen Göbeklitepe'yi bu dönemde 197 bin 912 kişi ziyaret edebildi.