Yiğit'ten acı haber! Koronayı atlatıp taburcu olduğu gün kalp krizinden yaşamını yitirdi

SAMSUN'da koronavirüs tedavisi gören Yiğit Benzer (11), taburcu olduğu gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yiğit, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Benzer, rahatsızlanınca yapılan tetkiklerde koronavirüs test sonucu pozitif çıktı ve karantinaya alındı. Durumu ağırlaşan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yiğit, 10 günlük tedavinin ardından dün taburcu edildi. Evine geldiği gün kalp krizi geçiren Yiğit, yeniden kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

'Her gece rüyama gir çocuğum'

Yiğit için Büyükoyumca Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Samsun’da uzun süredir gazetecilik yapan Hasan Benzer, ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Gülşah ve ablası Ela Benzer ise tabuta sarılıp ağladı. Gülşah Benzer, "Her gece rüyama gir tamam mı çocuğum, bekliyorum seni. Ben iyiyim de, rahatladım anne de. Bekliyorum seni çocuğum" diye ağıt yaktı. Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve bölge halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yiğit, aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.