Yiğit Bulut'un Devlet Bahçeli paylaşımları MHP'yi kızdırdı: Sarhoş ayyaş senin ne olduğunu bilmeyen mi var

Yiğit Bulut'un MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tedavi gördüğü hastanenin sahibi Mehmet Haberal ile ilgili attığı tweetlere sert tepki geldi. Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Haberal, Yiğt Bulut için “Sarhoş ayyaş senin ne olduğunu bilmeyen mi var” şeklinde sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

''Acilen başka hastaneye nakil edilmeli''

“Bir noktanın da altını çizmeliyim” diyen Yiğit Bulut paylaşımında, “2001 krizi ve Mehmet Haberal’ın hastanesi’ne teslim edilen Ecevit! VE SONRASI YAŞANANLAR! Bu haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem... EĞER SAYIN BAHÇELİ hala ordaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli!” ifadelerini kullandı.





''Uyardım, çekiliyorum, hoşçalalın!”

Yiğit Bulut devamında ise şunları yazdı: “Neyse ben 2001’i bazıları gibi internetten okumadım! YAŞADIM! Uyarımı yaptım! Söyleyeceğimi söyledim! Gerekirse isim saat yıl yer olarak da açıklarım! SAYIN BAHÇELİ’ye sorun YİĞİT BULUT SİZİ SEVER Mİ DİYE! Ben söyledim, uyardım, çekiliyorum! Hoşçalalın!”

Tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Yiğit Bulut’un bu sözlerine Mehmet Haberal’ın oğlu MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise çok sert yanıt verdi. Yiğit Bulut gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi.

“Sarhoş ayyaş senin ne olduğunu bilmeyen mi var”

Yiğit Bulut'un paylaşımlarına “Sarhoş ayyaş senin ne olduğunu bilmeyen mi var” diyen Erkan Haberal devamında, “Adı yiğit olup kendisi yiğitlikten nasibini almamış zat beni engellemiş. Savcıları kaçak, hakimleri FETÖ üyeliğinden ceza yemiş kumpas kurucular senin ithamlarını didik didik ettikleri halde başaramadılar. Sahi sen hangi taraftasın” diye yüklendi.

“Yoksa viski fazla mı kaçtı?”

Ceman Enginyurt da sert ifadeler kullandı. “Sen bu Ülkenin, hak etmeden nimetlerinden beslenen bir tipiyken, MEHMET HABERAL bu Ülkenin kendi imkanlarıyla yetişmiş BİLİM ADAMIDIR” diyen Enginyurt, “Yiğit Bulut, DEVLET BAHÇELİ; Başkent hastanesin de ilk gün sadece 3 saat tedavi gördü ve ayrıldı. Günler sonra, Bülent Ecevit benzetmesi yaparak Mehmet Haberal’ı neden hedef aldın? Duyumun mu var? Yoksa viski fazla mı kaçtı? Mehmet Haberal’la derdin nedir söyle? Laf ebeliği yapma” ifadelerini kullandı.