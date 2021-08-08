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'Yetiştiremezsin' diyenlere inat Sivas'ta başardı! Şimdi taleplere yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı
'Yetiştiremezsin' diyenlere inat Sivas'ta başardı! Şimdi taleplere yetişemiyor

SİVAS'ta çevresindekilerin yetişmez düşüncelerine kulak asmayan Abdurrahman Güngör, şimdi taleplere yetişemiyor.

'Yetiştiremezsin' diyenlere inat Sivas'ta başardı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Sivas’ta yaşayan emekli Abdurrahman Güngör, çilek yetiştirmeye karar verdi. Kolları sıvayan Güngör, İl Tarım Müdürlüğü’nden aldığı teşvikle yaklaşık bir dönüm alana 5 bin çilek fidesi dikti.

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'Yetiştiremezsin' diyenlere inat Sivas'ta başardı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Yakın çevresinden bazı kişiler 'Sivas’ta çilek yetişmez' demelerine rağmen olumsuz düşüncelere aldırış etmeyen Güngör, şimdilerde büyük bir özenle yetiştirdiği çileklerin hasadına başladı. 

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'Yetiştiremezsin' diyenlere inat Sivas'ta başardı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Hiçbir ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle yetiştirdiği çileklere şimdilerde oldukça talep var.

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'Yetiştiremezsin' diyenlere inat Sivas'ta başardı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Talepleri yetiştirebilmek için ileri bir tarihe gün bile veren Güngör, çileğin kilosunu 15 liraya satıyor.

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