Yetiştirdiği 413 kiloluk balkabağını ne olarak kullandığına bakın
ABD'de bir çiftçi, yetiştirdiği 413 kilo ağırlığındaki balkabağının içini oyarak bot yaptı. Çiftçinin eline bir de kürek alıp çiftliğindeki gölette gezdiği fotoğraflar sosyal medyada viral oldu.
ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Justin Ownby isimli çiftçi, 4 sene boyunca emek vererek 413 kilo ağırlığında bir balkabağı yetiştirdi.
Daha sonra o balkabağını öyle bir şey için kullandı ki herkes şaşırdı...
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Ownby, dev balkabağından tatlı veya başka bir şey yapmak yerine içini oyarak bot yaptı.
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Eline bir de kürek alıp çiftliğindeki gölette 'botuyla' gezen Ownby'nin fotoğrafları sosyal medyada viral oldu.
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"O kadar ağırdı ki bir komşunun yardımıyla taşıdım ve içini oydum" diyen Ownby, şimdiye kadar yetiştirdiği en ağır balkabağı sayesinde çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşadığını anlattı.
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