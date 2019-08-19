Yetişmez denilen Sivas'ta 150 ton karpuz hasadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yetişmez denilen Sivas'ta 150 ton karpuz hasadı

SİVAS'ta bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası yaklaşık 150 ton karpuz, tüketiciye ulaştırılacak.

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SİVAS'ta sebze ve meyve firması sahibi Mehmet Dalkürek, kente 5 kilometre uzaklıkta bulunan tarlasına 7 bin 500 elma fidesi dikti.

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Dalkılıç, elmaların altı boş kalmasın diye, karpuz tohumu ekme kararı aldı.

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Yetişmez denilen Sivas'ta 150 ton karpuz hasadı - Sayfa 3

Dalkılıç, deneme amaçlı, 50 dönümlük araziye karpuz tohumu ekti.

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Yetişmez denilen Sivas'ta 150 ton karpuz hasadı - Sayfa 4

Karpuzlar, 72 gün sonra yetişmeye başladı.

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