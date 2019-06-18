Yetişkinlere özel bu adada sınır yok! İsteyen çıplak bile gezebiliyor
Dünyanın en özel tatilini yapma fırsatı sunan Orta Amerika'daki Belize Adası, misafirlerinin rüyalarındaki seyahati gerçekleştirmesini sağlıyor. Belize'yi bu denli özel kılansa ziyaretçilerine hiç bir kural koymaması.
İsteyenlerin kıyafetsiz bile gezebildiği bu adada sınır yok! Ancak şimdiden söyleyelim, özgürlükler adasına ulaşmanın yolu aranan niteliklere uymanızdan geçiyor. İşte adaya gelen ziyaretçilerde aranan en önemli kriter...
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En lüks otellerden birine sahip
Orta Amerika ülkesi Belize'deki bu ada, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.
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Her hafta sadece 48 kişi kabul ediliyor
6 bin dolar vermek adaya girmek için yeterli değil. Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeni gerekiyor. Çünkü adaya her hafta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor.
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En önemli şart yaş!
Adaya gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri de 21 yaşından büyük olmak.
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