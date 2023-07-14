Yeterince bozulmuş CHP kolay harcanıyor. Tarih yazamayan “Ana Muhalefet” bakın nasıl tarih oluyor?

"Türkiye Yüzyılı" gibi büyük bir gelişim ivmesine giren Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP, bugün sözde "değişim" ameliyatında, kendi kendine operasyon hazırlığında...

Biliyorsunuz, CHP kendi içerisinde ikiye bölündü...

Bir tarafta 12 seçim kaybetmiş bir parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu var, öbür yanda sırf kazanamadığı için artık koltuktan kalkması gerektiğini düşünen birtakım partili kesim....

Her ne kadar değişim ve dönüşüm arzusu içinde olduklarını beyan etseler de; gerek Ekrem İmamoğlu gerek Tanju Özcan gerekse muhalefetin basın yayın organından olan gazeteciler ve yazarlar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir ilkeye sahip değiller.

Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir ideolojiye, bir duruşa ve akla sahip olmayan bu tayfanın, Kılıçdaroğlu'nun gitmesini dört gözle beklemeleri, "değişim şart" vurgusuyla ter dökmeleri, şehirler arası yürüyüş yaparak Kılıçdaroğlu’nu boykot etmeleri, koltuk atarak daha dün -Cumhurbaşkanı adayları olana- baş kaldırmaları, muhalefette gerçek manada bir değişimi sağlayamayacak!

Çünkü bugün CHP içerisindeki bölünmüşlük, gerçek bir muhalefet arayışı bölünmüşlüğü değil!

“Kaybeden” yerine “kazanan” bir lider arayışı var.

Eğer Kılıçdaroğlu tüm ilkesizliklerine rağmen kazanabilmiş olsaydı o zaman baş tacı olacak, karşısında el pençe divan durulacaktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçek bir muhalefet görmek umudu içerisinde olanların da arzuladığı bir "değişim" var ki bu CHP içerisinde değişimi arzulayanlardan çok daha farklı bir beklenti...

Bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu'ndan memnun olmayanlar onun yerine koltuğa oturacak bir adam arayışındalar ama beyhude!

Çünkü aralarında öyle liyakat sahibi bir adam yok ki partiye kazandırsın.

"Kazandıracak adam arayışı" ne kadar da yanlış bir bakış açısı!

Oysa ki aranan adam, gerçekten parti niteliğinin hakkını verebilen adamdır! Ülkenin sorunlarını çözebilecek yetide olan, milletin arzu halini devlete taşıyabilen, objektif bir bakış açısıyla çözüm üretebilen, kendisine inananlara liderlik vasfına sahip, akla ve mantığa sahip üst düzey düşünme yetkisiyle hareket edebilen, söyledikleri ve yaptıkları ile tutarlı olandır aranan adam?

Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip belediyesini yönetemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu aranan adamlardan(!) bir tanesi...

Bir diğeri terör örgütüne mensup birisinin tutuklanmasını kınayacak, ailesine geçmiş olsun dileklerini iletecek kadar umarsız Özgür Özel...

Bir diğeri ise; Türk halkının değerlerine, insanların ırklarına ve yaşantılarına dil uzatan Tanju Özcan...

Kaybeden adamın eleştirildiği ve kınandığı ne varsa aranan adamlar da o izi takip ediyor. Terör örgütlerini övenlerin, terör sevicilerin özgür basın kapsamında değerlendirilmesi istemi, aranan adamlar tarafından da aynı şekilde isteniyor.

CHP bugün kaç parçaya bölünürse bölünsün hiçbir parçasından hakikatli bir adam ve kazandıracak liyakate sahip bir lider çıkmaz, çıkamaz.

Bu değişim ameliyatından ne fikri ne akli ne de kalbi açıdan gerçek bir ana muhalefet partisi doğmaz.

Bugün muhalefet mensubu olanlar partinin ilkelerini taşıyabilecek kıvamda değiller. Verdikleri ayarsız narkozun etkisiyle beyin damarları uyuşan CHP o masadan kalkamaz.

Ülkenin bekası uğruna, kirli siyasetin aklanması adına iktidar cephesinden CHP'nin ilkesel bozukluğunun dillendirilmesi, altı çizilerek vurgulanması önemli fakat yeterli değil!

Bundan daha önemli olan gerçek bir muhalefet arzusu içinde CHP seçmeninin, ülkesine, milletine, toprağına sevdalı seçmenin, bizzat kendileri tarafından çok net ve sert bir biçimde ortaya koyduğu tepki...

Bugün iktidarın naçar kaldığı her problemde gerçek bir ana muhalefet ilkesi taşımayan CHP'nin de payesi olduğu unutulmamalı...

Nerede bir olumsuzluk olsa onu "Erdoğan yaptı!" çamuru atan CHP'liler bugün öyle büyük bir çaresizlik içindeler ki varlıklarının maddi manevi zarara uğrattığı ülkemizde, bir sorunu dahi dillendirebilecek hadde ve yetkinliğe sahip değiller.

Bu kafayla giderlerse hiçbir zaman da sahip olamayacaklar.

İktidarı eleştiren, iktidarın yapamadığını, güç yetiremediğini veya eksik kaldığını düşündürecek her söylemde kendi seçmeninden dahi azar ve kınama ile karşı karşıya kalacaklar.

O kadar ki itibarsızlaştılar, o kadar ki zelil duruma düşürdüler kendilerini. Kendi kazdıkları kuyuya bizzat kendileri düştüler.

Ee ne demişler "eden bulur..."

Seçim sürecinde atmadıkları iftira, yapmadıkları kara propaganda, süremedikleri çamur kalmamıştı. Neden çünkü bunca usulsüzlük, yolsuzluk, liyakatsizlik başka türlü kapatılamazdı.

PKK'ya kapılar arkasına verilen sözler duyulmasın, teröristlerin serbest kalacağının vaadi dikkat çekmesin diye iç seslerini bastırırken, dış seslerini yükseltmişlerdi. Neticede terörle el ele tutuşarak ülkemizin beka problemi haline dönüşebilecek şekilde bütün varlıklarını teröre adamış olan ana muhalefet, bugün olduğu pozisyondan bir gram bile şaşmadı şaşmayacak da!

Değişim ve dönüşüm isteyenlerin hiçbiri bir başkasından daha onurlu olmayacak...

Yeterince bozulursanız harcanmanız kolay olur! İşte bozulmuş bir CHP'nin harcanışına şahitlik ettiğimiz tarihi bir süreçteyiz. 300 milyar dolar kirli para ile kalifiye adam alınamıyor neticede, Türkiye'nin Ana muhalefet partisi şimdi meteliğe kurşun atıyor.

Hani dedim ya "CHP ikiye bölündü" diye. Bir bölümü, Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kalkması gerektiğini aşırı ve antidemokratik bir dille eyleme dökerken, diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu ise tüm bu yaşananlara üç maymunu oynuyor!

Ama boşta durmuyor tabii! Bu süreçte hapishanede tutuklu ve hükümlüleri ziyaret ederek PKK'lı, terör sevici ve gezi parkı eylemlerinin baş müsebbiplerini hapisten çıkarma gayreti içerisinde...

İnsanın aklına şu sorular da gelmiyor değil tabi:

-Bu kadar büyük değişim çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden tutuklu ve suçluları cezaevinden çıkartmak telaşına düştü?

Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde arkadan yaptığı pazarlıklara, PKK ile olan anlaşmalarına, verdiği aykırı sözlere aşinayız.

Acaba şimdi ne çıkarı var, acaba neler vaat etti, karşılıklı nasıl bir anlaşma yapıldı?

Dün Can Atalay'ı hapishanede ziyaret eden Kılıçdaroğlu ısrarla ve sanki birilerine söz vermişçesine savunma halindeydi.

Gezi olayları sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay, Hatay Türkiye İşçi Partisinden milletvekili adayı idi. Şu anki durumda partisi Hatay'dan 441.792 oy aldı ve bu verilere göre Hatay'da Türkiye İşçi Partisi 1. sıradan aday gösterilen Atalay milletvekili seçildi.

Not: Can Atalay'ın bugün tahliye talebi yine reddedildi anlayacağınız Kılıçdaroğlu amacına yine ulaşamadı.

İnsan şunu merak ediyor, ya arkadaş sen yerinden kalkmıyorsun diye CHP'nin içerisinde büyük bir kesim tabanından başına kadar ayaklanmış, sokaklara dökülmüş, koltuklar fırlatılıyor, gizliden il başkanlığıyla görüşmeler yapılıyor; sen tutturmuşsun "Can Atalay serbest kalmalı", Merdan Yanardağ üzerinden "özgür basın savunmaları", "Selahattin Demirtaş serbest kalmalı", "Öcalan'a özgürlük..."

Bir çıkarın olmalı, yine verdiğin bir söz var demek ki, yine kapı arkalarında yaptığın anlaşmalar vardır, yine ne vaat ettin acaba sana ne vaat ettiler? Böylesi bir savunmanın arkasından gelecek desteğe mi talipsin yoksa?Yoksa herkesi alaşağı ettiğin yöntemlerle seni de mi tehdit ettiler?

Hasılı CHP komada. Beyin ölümü de yakındır çok sürmez üç vakte kalmaz gerçekleşir...

Kim bilir; yeni bir sistem, yeni bir lider, yeni bir parti belki ana muhalefet için bir dönüşüm ve değişimin öncüsü olabilir de yeniden Atatürk'ün partisi olmaya layık olabilir mi, alnındaki kara lekeyi temizleyebilir mi?