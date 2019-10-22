Yetenek Sizsiniz şampiyonu Max'ten acı haber geldi sahibi Ali Yeşilırmak duyurdu

İyi ki bizim oğlumuzdun: Gözünü açtığında beni gördü son nefesinde de kucağımdaydı.. Bana bize bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için,dostluğu kardeşliği ve evlatlığı için MAX e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun huzur içinde uyu..