Yetenek Sizsiniz şampiyonu Max'ten acı haber geldi sahibi Ali Yeşilırmak duyurdu
2012 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmacısının birinciliğiyle adını duyuran Max, hayatını kaybetti.
Türkiye'nin en akıllı köpeği olarak sahibi Ali Yeşilırmak ile birlikte Yetenek Sizsiniz'i kazanmasının ardından yüzlerce televizyon programına katılan Max'ten üzücü haber geldi. Max'in sahibi, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ali Yeşilırmak, yavrusu gibi sevdiği Max'i kaybettiğini şu sözlerle ifade etti:
- "Söylenecek çok söz olmakla birlikte şuan hiç bir kelime kalmadı söylenecek..o evladım canım kanım... dün son yolcuğuna uğurladık MAX'i.."
İyi ki bizim oğlumuzdun: Gözünü açtığında beni gördü son nefesinde de kucağımdaydı.. Bana bize bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için,dostluğu kardeşliği ve evlatlığı için MAX e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun huzur içinde uyu..
Ali Yeşilırmak, yaşının ilerlemesiyle birlikte son dönemde rahatsızlıklara boğuşan Max hakkında geçtiğimiz gün de şu paylaşımı yapmıştı:
- "Max evinde ailesinin yanında, her türlü imkan seferber edildi. Kendisi de büyük direnç gösteriyor. Dualarınızı ve güzel enerjinizi eksik etmeyin"