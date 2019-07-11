'Yetenek Sizsiniz' finalistiydi! 'FETÖ iftirası' davasıyla hukuk mücadelesi başlattı
2009 yılında 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasının finalisti Hakan Akdoğan, FETÖ soruşturmasında 10 gün gözaltında kalıp, serbest bırakılmıştı. Akdoğan hakkında ifade veren akademisyenlerin 'iftira' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademik ve idari personelinin de aralarında olduğu 100 kişiye yönelik 17 Ağustos 2016'da yapılan operasyonda, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan da gözaltına alınmıştı. 2009 yılında 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasının finalisti de olan Akdoğan, 10 gün gözaltında kalmış, ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürecinde açığa alınan Akdoğan, Ekim 2016'da da görevine iade edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl Haziran ayında Akdoğan hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.
Bunun üzerine Akdoğan, hakkında ifade verdiklerini öne sürdüğü aynı fakültede görev yapan Prof. Dr. Yahya P. ve Öğretim Görevlisi Rahmi Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Akademisyenler hakkında 'iftira' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
"Kimseye iftira atmak için gitmedim"
Kayseri 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar Yahya P. ile Rahmi Y. ve şikayetçi Hakan Akdoğan hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Rahmi Y., "15 Temmuz’da devlete yardım amacıyla verdiğimiz ifadeler dışarı sızdırıldı. Ben kendim ifade vermeye gitmedim. Rektörlük çağırdığı için gittim. Kimseye iftira atmak için gitmedim" dedi.
"Araştırılması amacıyla gönderdim"
Yahya P. ise "Rektörlük bizden bilgi istedi. İstenen bilgileri Rektör danışmanına WhatsApp üzerinden gönderdim. Okulda yetenek sınavları olduğu için telefonla gönderdim. Gönderdiğim listedeki kişilere, FETÖ'cü demedim. Araştırılması amacıyla gönderdim. Kimseye ısrarda bulunmadım" diye konuştu.