'Yetenek Sizsiniz' finalistiydi! 'FETÖ iftirası' davasıyla hukuk mücadelesi başlattı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademik ve idari personelinin de aralarında olduğu 100 kişiye yönelik 17 Ağustos 2016'da yapılan operasyonda, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan da gözaltına alınmıştı. 2009 yılında 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasının finalisti de olan Akdoğan, 10 gün gözaltında kalmış, ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürecinde açığa alınan Akdoğan, Ekim 2016'da da görevine iade edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl Haziran ayında Akdoğan hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.